Сотрудникам краевого главка МВД представили нового начальника

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей четырех территориальных управлений МВД, в том числе главу ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майора полиции Владислава Толкунова. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Толкунов.

Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья» Владислав Толкунов.

Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья»

Глава МВД России напомнил о персональной ответственности руководителей территориальных органов за конечный результат оперативно-служебной деятельности: «В ближайшее время предметно посмотрите, как выстроена работа подчиненных по выполнению всех ключевых задач. Имею в виду раскрытие преступлений, в том числе совершенных с использованием высоких технологий, возмещение ущерба потерпевшим, документирование деяний по экономическим и коррупционным составам, оказание государственных услуг, и так далее по всему спектру направлений».

Владимир Колокольцев сообщил о сложной ситуации с комплектованием подразделений, сотрудники которых ежедневно контактируют с населением: «Например, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40%, а в Пермском крае — 50%. Обсудите с главами регионов вопрос дальнейшего развития мер социальной поддержки личного состава из регионального бюджета. Особенно это касается Пермского края, где такая практика отсутствует».

Владислав Толкунов служит в органах МВД с 1997 года. Занимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области. С 2023 года — в центральном аппарате МВД РФ.

Прежний начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант Александр Щеглов, возглавлявший главк с 2020-го по декабрь 2024 года, трудоустроился в администрацию губернатора Пермского края.

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