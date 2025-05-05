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В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы

С 9 по 11 мая на площади Тысячелетия в Казани откроется экспозиция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В выставке примут участие промышленные предприятия Татарстана, продемонстрировав свои инновационные разработки и технику. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы

В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Среди экспонатов:

  • вертолет «АНСАТ» от Казанского вертолетного завода;
  • седельные тягачи, самосвалы и бортовые автомобили КамАЗа;
  • спортивный автомобиль К5 от КамАЗ-Автоспорт;
  • автобусы SOLLERS Atlant производства СОЛЛЕРС Алабуга;
  • трактор «Беларус» от МТЗ-Татарстан;
  • моторные лодки компании «Триера»;
  • сельхозтехника Казаньсельмаша и другие образцы.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00, вход свободный.

Артём Дергунов

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