С 9 по 11 мая на площади Тысячелетия в Казани откроется экспозиция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В выставке примут участие промышленные предприятия Татарстана, продемонстрировав свои инновационные разработки и технику. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Среди экспонатов:

вертолет «АНСАТ» от Казанского вертолетного завода;

седельные тягачи, самосвалы и бортовые автомобили КамАЗа;

спортивный автомобиль К5 от КамАЗ-Автоспорт;

автобусы SOLLERS Atlant производства СОЛЛЕРС Алабуга;

трактор «Беларус» от МТЗ-Татарстан;

моторные лодки компании «Триера»;

сельхозтехника Казаньсельмаша и другие образцы.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00, вход свободный.

Артём Дергунов