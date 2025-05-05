В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы
С 9 по 11 мая на площади Тысячелетия в Казани откроется экспозиция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В выставке примут участие промышленные предприятия Татарстана, продемонстрировав свои инновационные разработки и технику. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
В Казани пройдет выставка промышленной техники ко Дню Победы
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Среди экспонатов:
- вертолет «АНСАТ» от Казанского вертолетного завода;
- седельные тягачи, самосвалы и бортовые автомобили КамАЗа;
- спортивный автомобиль К5 от КамАЗ-Автоспорт;
- автобусы SOLLERS Atlant производства СОЛЛЕРС Алабуга;
- трактор «Беларус» от МТЗ-Татарстан;
- моторные лодки компании «Триера»;
- сельхозтехника Казаньсельмаша и другие образцы.
Выставка будет работать с 10:00 до 18:00, вход свободный.