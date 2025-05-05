Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о картинах «Алжирские женщины» (версия «О») Пабло Пикассо и Shot Sage Blue Marilyn Энди Уорхола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Burton / Getty Images Фото: Andrew Burton / Getty Images

Сегодня будем говорить о самых-самых дорогих работах в истории мировых аукционов. Первую тройку открывает Пабло Пикассо, «Алжирские женщины» (версия «О»), 1955 год. В 2015 году картина достигла на аукционе Christie’s в Нью-Йорке суммы в $179,4 млн. В целом «алжирская серия» включает 15 работ. Она вдохновлена одноименным шедевром Эжена Делакруа 1834 года. Созданная в ответ на националистическое восстание в Алжире против французского колониального господства, серия отражает увлечение Пикассо как европейским ориенталистским искусством, так и меняющимся политическим ландшафтом того времени.

Картина имела примечательный провенанс: ее приобрели нью-йоркские коллекционеры Виктор и Салли Ганц непосредственно у легендарного дилера Даниэля-Анри Канвейлера в 1956 году. Впервые полотно появилось на аукционе в 1997-м и было продано за $31,9 млн, что означает, что его стоимость увеличилась почти в шесть раз менее чем за два десятилетия. Дом Christie’s сохранял конфиденциальность в отношении победителя торгов, однако позже сообщили, что покупателем стал бывший премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

Второй в рейтинге Энди Уорхол с картиной Shot Sage Blue Marilyn, 1964 год. Она продана за $195 млн на Christie’s в Нью-Йорке в 2022 году. Шелкографический портрет, основанный на рекламном кадре Мэрилин Монро из фильма «Ниагара» 1953 года, является частью знаменитой серии Уорхола, которая называется «Застреленные Мэрилин» в честь инцидента 1964 года, когда художница-акционист Дороти Подбер выстрелила из пистолета в стопку полотен Уорхола. Торги выиграл в зале арт-дилер Ларри Гагосян. А вообще считается, что работы Shot Marilyn входят в число самых желанных произведений Уорхола, и существует всего пять разных цветовых версий. Этот конкретный портрет находился в течение пяти десятилетий в частной коллекции швейцарских дилеров Томаса и Дорис Амманн.

В следующей программе будем говорить о самом дорогом аукционном произведении искусства.

Дмитрий Буткевич