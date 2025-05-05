Этой весной россияне стали активнее и ближе к природе: товары для занятий спортом, походов и обустройства дачи в апреле покупали на маркетплейсах чаще, чем годом ранее. Рост спроса фиксируется и в сравнении с мартом текущего года. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов». Среди спортивных направлений россияне особенно полюбили бег, ходьбу и велоспорт. Туризм и отдых на природе тоже стали чаще привлекать жителей нашей страны, в частности, в апреле на четверть выросли продажи год к году спальных мешков. Примечательно, что интерес к товарам увеличивается даже при том, что средняя стоимость некоторых из них выросла с начала года: к примеру, товары из категории «Велоспорт» подорожали на 23%, а «Полив и водоснабжение» — на 38%.

Ритейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявил программу для своих покупателей, которая позволит им стать владельцами акций компании при выполнении некоторых условий. X5 рассчитывает привлечь 10 тыс. акционеров.

К 2030 году доля коллективных инвестиций в структуре долгосрочных сбережений населения составит 14% против около 10% по итогам прошлого года. Общая доля длинных сбережений во всем объеме накоплений граждан к этому году превысит 40% против 34% годом ранее. Об этом говорится в обзоре «Эйлер Аналитические Технологии». Вся сумма сбережений граждан на данный момент составляет 87 трлн руб., больше половины которых приходится на вклады, говорится в обзоре, пишут «Ведомости».