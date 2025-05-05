Ставропольские аграрии засеяли 76% площадей яровыми культурами

Аграрии Ставропольского края засеяли яровыми культурами 645 тыс. гектаров, что составляет 76% от запланированного объема. Также фермеры полностью завершили сев сахарной свеклы на площади 37 тыс. га, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сахарная свекла является второй по значению после пшеницы культурой для АПК региона.

Яровыми зерновыми культурами — горохом, ячменем, овсом — засеяно 306,7 тыс. га, или 97% от плана.

Также в регионе посеяно 49% кукурузы, 65% подсолнечника, продолжается сев овощных культур и посадка раннего картофеля.

Ставрополье входит в число крупнейших сельскохозяйственных регионов России. В 2024 году край собрал 8,3 млн т зерна и зернобобовых, однако из-за неблагоприятных погодных условий, включая засуху, урожай снизился на 9,7% по сравнению с 2023 годом.

Николай Аксенов