В Тобольске водителя осудили за угрозу убийством участнику СВО

Тобольский городской суд вынес приговор 46-летнему мужчине, признав его виновным в угрозе убийством по мотивам ненависти в отношении участника специальной военной операции (СВО) (п.«а» ч. 2 ст. 119 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 10 ноября 2024 года подсудимый, подвозил 24-летнего мужчину. «После сообщения пассажиром о том, что он проходил военную службу в СВО, подсудимый стал вести себя агрессивно, высказал неприязненное отношение к гражданам, принимающим участие в военных операциях»,— сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. После этого водитель приставил к голове пассажира травматический пистолет и угрожал ему убийством.

Подсудимый возместил потерпевшему ущерб в 80 тыс. руб. и принес извинения в ходе судебного процесса.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Полина Щуцкая