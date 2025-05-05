ЮГК выплатила 141 млн рублей процентов по облигациям
ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выплатило владельцам облигаций 141,2 млн руб. процентов. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Доход обладатели облигаций получили за второй купонный период этого года — с 3 апреля по 3 мая. Всего ЮГК выплатила проценты по 2 млн ценных бумаг, на каждую пришлось по 70,6 руб. К 5 мая, последнему дню исполнения обязательств, денежные средства получили все держатели облигаций в полном объеме.