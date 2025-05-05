ЖК Atlantis вышел в финал премии Urban

Новый проект группы компаний «Первый трест» — жилой комплекс Atlantis — вышел в финал 17-й федеральной премии строительной отрасли России Urban. Комплекс поборется за награды в номинациях «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса Приволжского федерального округа» и «Лучший стрит-ритейл». Победитель будет назван 26 июня.

Фото: ООО «ГК Первый Трест»

Всего на выход в финал премии претендовали более 380 проектов со всей страны. Эксперты оценивали претендентов по сотне параметров, в результате в числе финалистов оказались 123 жилых комплекса и 92 девелопера из 36 регионов России.

«В этом году премия снова побила собственный рекорд. Это говорит о высокой значимости знака качества URBAN и растущем интересе девелоперов к участию», —говорит CEO (генеральный директор) и учредитель премии Ольга Хасанова.

Жилой комплекс Atlantis строится рядом с озером Кашкадан, а архитектурные решения проекта гармонируют с окружающей его природой.

Atlantis состоит из шести видовых башен переменной этажности и парковой зоны площадью 31 га. В комплексе запроектированы частный детский сад, фитнес-клуб, магазины и службы сервиса. На придомовой территории запланированы сухой фонтан, детские и спортивные площадки, места для отдыха и пикников.

«Мы создали проект, который сочетает в себе лучшие архитектурные решения, комфорт проживания и современные технологии строительства. Жилой комплекс Atlantis отличается высоким качеством материалов, продуманностью инфраструктуры и удобством расположения. Мы стремимся сделать жизнь наших жителей лучше, предоставляя им комфортные условия для жизни и отдыха», — говорит генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов.

Просторные квартиры с панорамными окнами открывают великолепный вид на озеро, позволяя наслаждаться спокойствием водной глади прямо из своего дома. Сегодня для продажи доступны эксклюзивные варианты квартир с террасами с видом на озеро, на панораму города или выполненные в формате палисада с отдельным входом. Также в продаже двухуровневые квартиры с разными площадями, планировочными решениями и видовыми характеристиками.

Приобрести квартиры можно как в ипотеку, так и за наличный расчет с выгодой 5%. Подробную информацию можно узнать по телефону +7(347)224-25-30 или в офисах продаж: ул. Рудольфа Нуреева, 5; ул. Цюрупы, 30 (Клубный дом «Соты»).

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