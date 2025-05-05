В Тольятти произошел пожар на складе упаковочной тары

Сегодня, 5 мая, в 14:20 (MSK+1) произошло возгорание в здании склада, находящегося по адресу: Тольятти, ул. Коммунальная, 20, стр. 7. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшими пожарными подразделениями было установлено, что происходит горение упаковочной тары на площади 50 кв. м. Для тушения привлекли 35 специалистов и 12 единиц техники.

В 15:05 (MSK+1) пожар был локализован. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причины происшествия сейчас выясняются.

Алексей Алексеев