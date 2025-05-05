Глава «Роскосмоса» оценил приоритетность проектов на базе ракет «Ангара»

Производство ракет-носителей серии «Ангара» является одной из первостепенных задач Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Заказчиком проекта выступает Минобороны России. Госконтракт предполагает строительство ракет-носителей в различных модификациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В пресс-службе госкорпорации также сообщили, что господин Баканов осмотрел производственную площадку Центра Хруничева и провел рабочее совещание. «В начале заседания он официально представил коллективу нового генерального директора предприятия Дениса Денискина, отметив его профессионализм и опыт работы. Кроме того, глава госкорпорации обозначил первоочередные вопросы, которые необходимо решать Центру Хруничева в ближайшей и среднесрочной перспективе»,— говорится в сообщении «Роскосмоса» (цитата по «Интерфаксу»).

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности. Они созданы на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Серия включает ракеты с грузоподъемностью от 3,5 т до 38 т на низкой околоземной орбите. Ракеты «Ангара» должны заменить «Протон-М», которые эксплуатируют с 2001 года.