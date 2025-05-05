Связанная с ТК «Манеж» фирма судится из-за разрушенного телятника в Саратове

Земельный участок под телятник в совхозе «Комбайн» стал предметом спора в Арбитражном суде Саратовской области. Как сообщает пресс-служба арбитража, иск о бездействии комитета по управлению имуществом города и о признании незаконным отказа в предоставлении участка подало ООО «Диалог».

Спорный участок площадью 15,3 тыс. кв. м находится в совхозе «Комбайн». Фирма просила чиновников предоставить им землю без торгов из-за находящегося на территории здания телятника, профилактория, родильного отделения. Комитет же отмечает, что здание разрушено и не может использоваться по прямому назначению.

Арбитражный суд назначил экспертизу. Та пришла к выводу, что пользоваться телятником можно только после капремонта или если хранить там сено, корма, оборудование, организовать сезонное стойло. То есть по прямому назначению нельзя.

Таким образом, судья Юлия Огнищева отказала ООО «Диалог» в удовлетворении требований. На решение подана апелляционная жалоба, но она оставлена без движения. Фирме предложено до 13 мая устранить найденные в ней нарушения.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Диалог» зарегистрировано в Саратове в 2006 году и располагается на проспекте Столыпина, 29. Основным видом экономической деятельности являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Выручка за 2024 год нулевая. Директором выступает Антон Сергеев, владельцем — Роман Ефимов. Последний также владеет ООО «Промторг № 27», чьим юридическим адресом является торговый комплекс «Манеж». Выручка за 2024 год также составила 0 руб., сократившись на 16 млн.

Ольга Симонова