В Башкирии закупят 100 сувенирных сервизов за 1 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии заключило контракт на поставку 100 сувенирных сервизов с ООО «Мир печати», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 1,42 млн руб. за 1,2 млн руб. Второй участник, не названный в протоколе, готов был исполнить его за 1,21 млн руб. Деньги выделит бюджет республики.

Сервизы должны поставить в течение 25 рабочих дней. В состав сервиза входят по шесть чайных кружек и блюдец, чайник, сахарница и молочник.

ООО «Мир печати», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Чесноковка в июле 2020 года. Владелец — Екатерина Шилова. Выручка в 2024 году равнялась 28,73 млн руб., чистая прибыль — 947 тыс. руб. Э

Майя Иванова