На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС стартовал плановый ремонт с элементами модернизации
С 4 мая 2025 г. энергоблок №6 Нововоронежской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*). Его отключение прошло в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы.
В ходе ППР специалисты выполнят текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного реакторного и турбинного оборудования. Будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора (часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие), а также очистка чаши градирни и оросителей с их частичной заменой.
Также специалисты выполнят комплекс работ по модернизации системы автоматического регулирования и защиты турбины, системы смазки турбогенератора с установкой дополнительного теплообменника.
«Ремонт будет проведён впервые после его перевода в промышленную эксплуатацию в режиме 18-месячного топливного цикла. Хотя до этого он уже отработал две топливные кампании по 18 месяцев вместо 12-ти, но в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Наш опыт проведения ремонтов позволяет обеспечить такое состояние оборудования, чтобы оно надёжно отработало в условиях увеличенного межремонтного периода», - прокомментировал заместитель главного инженера по 4-й очереди Нововоронежской АЭС Максим Тучков.
В настоящее время энергоблоки №№ 4, 5 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2 562 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.
Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.
Справка. Планово-предупредительный ремонт (ППР) - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС для обеспечения надежной работы энергоблоков и повышения эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий.
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