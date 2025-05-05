На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС стартовал плановый ремонт с элементами модернизации

С 4 мая 2025 г. энергоблок №6 Нововоронежской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*). Его отключение прошло в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

В ходе ППР специалисты выполнят текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного реакторного и турбинного оборудования. Будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора (часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие), а также очистка чаши градирни и оросителей с их частичной заменой.

Также специалисты выполнят комплекс работ по модернизации системы автоматического регулирования и защиты турбины, системы смазки турбогенератора с установкой дополнительного теплообменника.

«Ремонт будет проведён впервые после его перевода в промышленную эксплуатацию в режиме 18-месячного топливного цикла. Хотя до этого он уже отработал две топливные кампании по 18 месяцев вместо 12-ти, но в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Наш опыт проведения ремонтов позволяет обеспечить такое состояние оборудования, чтобы оно надёжно отработало в условиях увеличенного межремонтного периода», - прокомментировал заместитель главного инженера по 4-й очереди Нововоронежской АЭС Максим Тучков.

В настоящее время энергоблоки №№ 4, 5 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2 562 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.