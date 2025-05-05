Житель Астрахани оправдывал терроризм в соцсетях и получил штраф в 400 тыс. руб.

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Астрахани Дениса Полякова 1992 года рождения, являющегося неофитом, по уголовному делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

Денис Поляков получил штраф в размере 400 тыс. руб. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в течение 2,5 лет. Приговор вступил в законную силу. Противозаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Как выяснилось, фигурант в открытом доступе в соцсети оправдывал противозаконную деятельность жителя Астрахани А. С. Сатемирова. Этого члена международной террористической организации в 2022 году признали виновным в приготовлении к совершению террористического акта, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. По решению Южного окружного военного суда он получил 13 лет лишения свободы.

Павел Фролов