Количество нелегальных работников в Тюменской области выросло вполовину за год

Количество выявленных в I квартале нелегальных работников в Тюменской области составило 3 тыс. человек, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости населения. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Работодатели, использующие схемы нелегальной занятости, нарушают принципы честной конкуренции и несут риски штрафов и налоговой ответственности»,— указали в департаменте.

В первом квартале 2024 года было зафиксировано 1,9 тыс. сотрудников, работающих без официального оформления. Чаще всего они работают в малом и среднем бизнесе, занимающимся торговлей и строительством. Такие компании выявляют с помощью обращений жителей и организаций.

Анна Капустина