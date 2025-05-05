В «Сириусе» прошел Международный фестиваль адаптивного хоккея
Фоторепортаж
В конце апреля на федеральной территории «Сириус» завершился VII Международный фестиваль адаптивного хоккея, который стал самым масштабным за всю историю проведения. Генеральным партнером мероприятия стала благотворительная программа ДоброFON компании FONBET. В 2025 году фестиваль объединил 1350 игроков из 59 городов России. В нем приняли участие 119 команд, представляющих 39 регионов нашей страны, а также впервые – зарубежные коллективы из Казахстана и Армении.
1 / 28