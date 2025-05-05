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В «Сириусе» прошел Международный фестиваль адаптивного хоккея

Фоторепортаж

В конце апреля на федеральной территории «Сириус» завершился VII Международный фестиваль адаптивного хоккея, который стал самым масштабным за всю историю проведения. Генеральным партнером мероприятия стала благотворительная программа ДоброFON компании FONBET. В 2025 году фестиваль объединил 1350 игроков из 59 городов России. В нем приняли участие 119 команд, представляющих 39 регионов нашей страны, а также впервые – зарубежные коллективы из Казахстана и Армении.

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Церемония открытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в ледовом дворце «Шайба» в «Сириусе»

Церемония открытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в ледовом дворце «Шайба» в «Сириусе»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Маскоты Международного фестиваля адаптивного хоккея, еноты Фырк, Фанни и Федя встречают участников соревнований на ЖД вокзале Адлера

Маскоты Международного фестиваля адаптивного хоккея, еноты Фырк, Фанни и Федя встречают участников соревнований на ЖД вокзале Адлера

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Церемония открытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в ледовом дворце «Шайба» в «Сириусе»

Церемония открытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в ледовом дворце «Шайба» в «Сириусе»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Участники Международного фестиваля адаптивного хоккея на церемонии открытия в ледовом дворце «Шайба»

Участники Международного фестиваля адаптивного хоккея на церемонии открытия в ледовом дворце «Шайба»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Победители турнира по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Победители турнира по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов награждает участников соревнований

Президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов награждает участников соревнований

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Команда из Республики Татарстан в первый игровой день Международного фестиваля адаптивного хоккея

Команда из Республики Татарстан в первый игровой день Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Начало хоккейного матча на Международном фестивале адаптивного хоккея

Начало хоккейного матча на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче хоккейного турнира для незрячих и слабовидящих Международного фестиваля адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче хоккейного турнира для незрячих и слабовидящих Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Шайба залетает в ворота в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Шайба залетает в ворота в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Болельщица на трибунах ледового дворца Международного фестиваля адаптивного хоккея

Болельщица на трибунах ледового дворца Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в хоккейном матче на Международном фестивале адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в хоккейном матче на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Шайба залетает в ворота в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Шайба залетает в ворота в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Эмоции участников после забитой шайбы в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Эмоции участников после забитой шайбы в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Дружеское приветствие арбитра матча и участника Международного фестиваля адаптивного хоккея

Дружеское приветствие арбитра матча и участника Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Эмоции участника после забитой шайбы в хоккейном матче на Международном фестивале адаптивного хоккея

Эмоции участника после забитой шайбы в хоккейном матче на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Дружеское приветствие команд перед матчем по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Дружеское приветствие команд перед матчем по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за мяч в матче по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Борьба за мяч в матче по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за мяч в матче по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Борьба за мяч в матче по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Лучший игрок матча по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Лучший игрок матча по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Встреча олимпийского чемпиона по фигурному катанию, амбассадора благотворительной программы ДоброFON Алексея Ягудина с участниками Международного фестиваля адаптивного хоккея

Встреча олимпийского чемпиона по фигурному катанию, амбассадора благотворительной программы ДоброFON Алексея Ягудина с участниками Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Встреча олимпийского чемпиона по фигурному катанию, амбассадора благотворительной программы ДоброFON Романа Костомарова с участниками Международного фестиваля адаптивного хоккея

Встреча олимпийского чемпиона по фигурному катанию, амбассадора благотворительной программы ДоброFON Романа Костомарова с участниками Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Научное шоу изобретателя, инженера-конструктора и популяризатора науки Алексея Иванченко на Международном фестивале адаптивного хоккея

Научное шоу изобретателя, инженера-конструктора и популяризатора науки Алексея Иванченко на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Команда хоккейных блогеров Hockey brothers, маскот ФОНБЕТ КХЛ Крут и маскот Международного фестиваля адаптивного хоккея енот Фырк проводят зарядку для участников фестиваля

Команда хоккейных блогеров Hockey brothers, маскот ФОНБЕТ КХЛ Крут и маскот Международного фестиваля адаптивного хоккея енот Фырк проводят зарядку для участников фестиваля

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Певец и музыкант Денис Клявер на церемонии закрытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в «Сириусе»

Певец и музыкант Денис Клявер на церемонии закрытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в «Сириусе»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

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Церемония открытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в ледовом дворце «Шайба» в «Сириусе»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Маскоты Международного фестиваля адаптивного хоккея, еноты Фырк, Фанни и Федя встречают участников соревнований на ЖД вокзале Адлера

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Церемония открытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в ледовом дворце «Шайба» в «Сириусе»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Участники Международного фестиваля адаптивного хоккея на церемонии открытия в ледовом дворце «Шайба»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Победители турнира по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов награждает участников соревнований

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Команда из Республики Татарстан в первый игровой день Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Начало хоккейного матча на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче хоккейного турнира для незрячих и слабовидящих Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Шайба залетает в ворота в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Болельщица на трибунах ледового дворца Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в хоккейном матче на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Шайба залетает в ворота в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Эмоции участников после забитой шайбы в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за шайбу в матче по следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Дружеское приветствие арбитра матча и участника Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Эмоции участника после забитой шайбы в хоккейном матче на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Дружеское приветствие команд перед матчем по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за мяч в матче по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Борьба за мяч в матче по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Лучший игрок матча по роликовому следж-хоккею на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Встреча олимпийского чемпиона по фигурному катанию, амбассадора благотворительной программы ДоброFON Алексея Ягудина с участниками Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Встреча олимпийского чемпиона по фигурному катанию, амбассадора благотворительной программы ДоброFON Романа Костомарова с участниками Международного фестиваля адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Научное шоу изобретателя, инженера-конструктора и популяризатора науки Алексея Иванченко на Международном фестивале адаптивного хоккея

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Команда хоккейных блогеров Hockey brothers, маскот ФОНБЕТ КХЛ Крут и маскот Международного фестиваля адаптивного хоккея енот Фырк проводят зарядку для участников фестиваля

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Певец и музыкант Денис Клявер на церемонии закрытия Международного фестиваля адаптивного хоккея в «Сириусе»

Фото: Федерация адаптивного хоккея

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