В Республике Татарстан перед судом предстанет 37-летняя предпринимательница из Лениногорска, по вине которой ребенок получил травму в развлекательном центре. Ей выдвинуты обвинения по п. «б», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предпринимательницу осудят за травму ребенка в развлекательном центре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане предпринимательницу осудят за травму ребенка в развлекательном центре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, установила в местном детском развлекательном центре сухой бассейн, не оборудованный необходимыми защитными элементами. 4 мая 2024 года трехлетний мальчик, играя в бассейне, упал с незащищенной платформы на пол, не имеющий ударопоглощающего покрытия. Ребенок получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов