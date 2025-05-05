В Ярославле обстреляли троллейбус

В Ярославле вечером 4 мая произошел инцидент с троллейбусом, сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог. Мужчина, отказавшийся платить за проезд, выстрелил из пневматического пистолета в сторону водителя. К счастью, никто не пострадал, но троллейбус получил повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Пырлог Фото: Денис Пырлог

Денис Пырлогю отметил, что злоумышленник сначала нагрубил водителю, после чего выстрелил в троллейбус. Полиция уже начала поиски стрелявшего.

Глава «ЯрГЭТ» подчеркнул, что такие действия недопустимы и должны быть сурово наказаны. «Ни о каких мировых соглашениях и речи быть не может. Злоумышленник должен быть наказан по всей строгости закона — это наша принципиальная позиция!»,— заявил он.

Антон Голицын