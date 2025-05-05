В Москве арестовали аферистов, устраивавших ДТП ради выплат страховщиков

В Москве арестовали восьмерых злоумышленников, устраивавших аварии в трех регионах России и похищавших деньги страховых компаний. Их обвинили в мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мошенники действовали в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. После совершения аварий, злоумышленники обращались к страховым компаниям и требовали компенсацию. Всего они устроили более 500 фиктивных ДТП с 2021 по 2025 год и получили от страховщиков свыше 100 млн руб.

Госпожа Волк также опубликовала кадры с дорожной видеокамеры. На ней видно, как легковая машина намеренно сталкивается с грузовиком. Далее показывается задержание фигурантов, при обыске у них нашли пачки купюр и бланки извещения о ДТП.

Никита Черненко