Глава Тольятти Илья Сухих пока проигрывает борьбу с использованными покрышками

В Тольятти, как сообщалось ранее, организована системная работа по удалению покрышек из дворов и с городских улиц. Однако для многих жителей эта работа осталась незамеченной, что вынудило главу города Илью Сухих выступить в своем Telegram-канале с разъяснениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава Тольятти заявил, что скорость вывоза зависит сразу от нескольких факторов: количество людей и техники ограничено; площадки для временного хранения, которые уже были выделены, на данный момент переполнены; перерабатывающие покрышки предприятия работают на износ — мощности полностью загружены.

Кроме того, господин Сухих обвинил некоторых представителей бизнеса в недобросовестности.

«Мы сталкиваемся с тем, что представители некоторых шиномонтажных организаций бросают свои отходы в придомовые кучи колес, что тормозит процесс. Сейчас разрабатываем методы борьбы с этим»,— заявил глава города.

Также Илья Сухих обвинил и некоторые управляющие компании, которые по забывчивости или иным причинам просто не оставляют заявок на вывоз.

Еще одной причиной является то, что в рамках месячника «Тольятти — чистый город» были проведены пять субботников. Благодаря этому покрышек было собрано в разы больше по сравнению с предыдущими годами.

Но, как заверил глава Тольятти, в итоге все покрышки будут вывезены и переработаны.

Алексей Алексеев