Выдано более 207 тысяч карт жителя Самарской области

В Самарской области, по данным на 24 апреля 2025 года, выдано 207 682 «Карты жителя». Об этом говорится в ответе областного правительства на запрос «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов Фото: Андрей Сазонов

Карта жителя Самарской области выпускается с 2021 года. Партнерами проекта являются четыре банка-эмитента. Карта позволяет пользоваться современными платежными продуктами и нефинансовым сервисами для повседневных задач: оплачивать проезд в общественном транспорте, получать кешбэк и скидки от партнеров проекта, использовать карту как аналог полиса ОМС или как ключ от домофона и т. д.

Как отметили в облправительстве, в рамках развития транспортных цифровых сервисов в проекте «Карта жителя Самарской области» в этом году предполагается реализовать виртуальную социальную карту жителя региона без привязки к банковской карте.

Сабрина Самедова