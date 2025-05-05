ЕГЭ в Тюменской области в 2025 году сдадут 12 тыс. человек

В Тюменской области ЕГЭ в 2025 году сдадут 12 тыс. человек. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

11,7 тыс. сдающих — выпускники текущего года, еще более 300 тыс. человек, подавших заявку на экзамен, окончили школу в прошлые годы. В регионе создали 54 пункта проведения экзамена, основной период сдачи стартует 23 мая.

Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В прошлом году на третьем месте находилась физика. 922 выпускника в Тюменской области будут сдавать иностранные языки: 900 человек английский, 11 — немецкий, 9 — китайские, еще двое — французский.

Напомним, в прошлом году выпускники Тюменской области обновили рекорд по количеству 100-балльников. В 2024 году максимальный результат получил 91 человек.

Анна Капустина