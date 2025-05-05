В Астрахани возбудили очередное дело за взятку при реконструкции «Октября»

Следователи возбудили очередное уголовное дело о получения взятки в рамках реконструкции культурно-развлекательного кинокомплекса «Октябрь» в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

На сей раз фигурантом уголовного дела (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) стал главный специалист отдела регионального управления по капстроительству. Как выяснило следствие, управление заключило со строительной компанией госконтракт, в рамках которого подрядчик должен был выполнить работы и поставить необходимые материалы при реконструкции культурно-развлекательного кинокомплекса «Октябрь» на сумму свыше 1 млрд руб. Фигурант контролировал ход строительно-монтажных работ на объекте и получал от представителя стройфирмы каждый месяц по 80 тыс. руб., имея право подписывать акты приемки выполненных работ. В общей сложности тот передал главному специалисту как минимум 400 тыс. руб. за общее покровительство при осуществлении строительного контроля по кинокомплексу.

Напомним, ранее следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовные дела в отношении директора фирмы и замдиректора управления по капстроительству Астраханской области. В случае с первым из них речь идет о покушении на дачу взятки должностному лицу, со вторым — о получении взятки. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства совершения преступных действий.

Павел Фролов