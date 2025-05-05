Водители «РТ-Лайн» обратились в трудовую инспекцию из-за недоплаты за сверхурочную работу

Водители автобусов ООО «РТ-Лайн» (один из крупнейших перевозчиков в Перми) обратились в государственную инспекцию труда в Пермском края. Как сообщает ведомство, поводом для обращения стал факт неоплаты сверхурочной работы и работы в праздничные дни в новогодние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В результате проверки жалобы информация о некорректном начислении заработной платы подтвердилась. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, сообщили в инспекции.

«В результате принятых инспекцией мер работодателем произведен перерасчет заработной платы: двум водителям автобуса начислены полагающиеся выплаты в общей сумме более 60 тыс. руб.», — сообщила замруководителя государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.