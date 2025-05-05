Кубань охладела к жилищным кредитам

По итогам марта текущего года в Краснодарском крае было выдано ипотечных жилищных кредитов на 10,6 млрд руб. Это на 41,8% меньше, чем в марте 2024-го — 18,2 млрд руб. и на 29,3% больше, чем в феврале 2025 года — 8,2 млрд руб. Такие данные публикует Банк России.

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По показателю величины объема выдачи жилищных кредитов Краснодарский край занимает четвертое место среди российских регионов после Москвы (35,7 млрд руб.), Московской области (22,3 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (15 млрд руб.). Замыкает топ-5 регионов — Тюменская область (10,6 млрд руб.).

Среди топ-10 регионов наибольший прирост выдач ипотечных кредитов наблюдался среди заемщиков из Ростовской области (+32,3% за месяц) и Краснодарского края (+28,7% за месяц).

В целом по России, согласно данным ЦБ РФ, в марте 2025 года наблюдалось умеренное повышение активности на рынке ипотечного жилищного кредитования во всех сегментах. Кредитные организации предоставили 57,8 тыс. рублевых ИЖК на сумму 257,1 млрд руб. против 52,6 тыс. кредитов на общую сумму 227,1 млрд руб. в феврале. В годовом сопоставлении показатель снизился на 50,6 и 42,5% по количеству и объему соответственно.

По величине ипотечного портфеля Краснодарский край занимает пятое место среди российских регионов — 869,4 млрд руб. В первой четверке — Москва (2,8 трлн руб.), Московская область (1,8 трлн руб.), Санкт-Петербург (1,2 млрд руб.) и Тюменская область (1 млрд руб.).

Объем выдачи ипотечных кредитов по договорам долевого участия на Кубани в марте этого года, по данным Банка России, составил 6,9 млрд руб., что на 30,3% меньше, чем в аналогичный период 2024 года (9,9 млрд руб.).

Портфель ипотечных кредитов по договорам долевого участия на Кубани составил в марте 2025 года 223,8 млрд руб.

По данным НБКИ, средний размер ипотечного кредита в Краснодарском крае в марте текущего года составил 4,72 млн руб. и вырос по сравнению с мартом 2024-го на 1,9% (был — 4,63 млн руб.). По величине среднего размера ипотечного кредита Кубань занимает восьмое место среди российских регионов после Москвы (7,38 млн руб.), Московской области (5,81 млн руб.), Санкт-Петербурга (5,73 млн руб.), Приморского края (5,03 млн руб.), Республик Саха (5,01 млн руб.) и Бурятия (4,98 млн руб.), а также Ленинградской области (4,85 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после окончания действия массовых программ льготной ипотеки летом минувшего года, средний размер ипотечных кредитов оставался стабильным, в последние пару месяцев показатель немного подрос.

«Во многом такая умеренная динамика объясняется политикой регулятора по охлаждению ипотечного рынка, включая рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки. В результате из кредитного процесса вымываются заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки. В то же время гражданам с приемлемыми значениями Персонального кредитного рейтинга и ПДН (менее 50%) банки готовы предлагать более значительные суммы кредитов. Также на средний чек ипотеки оказывает влияние динамика стоимости жилья»,— комментирует эксперт.

Дмитрий Михеенко