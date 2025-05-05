В Ярославской области ликвидируют последствия шквалистого ветра

В Ярославской области энергетики работают над устранением последствий шквалистого ветра, результатом которого стало отключение электроснабжения у части жителей. Об этом сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Сегодня в регионе наблюдается ветер с порывами 20 метров в секунду. В зоне особого риска находятся Переславль, Борисоглебский, Угличский, Гаврилов-Ямский округа. При этом до вечера сильный ветер сохранится по всей территории региона.

«Локальные последствия непогоды устраняют 62 специалиста, задействованы 22 единицы спецтехники. Технические мероприятия по ликвидации последствий стихии будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения потребителей»,— сообщили в «Ярэнерго».

Ранее министерство региональной безопасности предупреждало об усилении ветра 5 мая. Сообщалось, что непогода сохранится до 18:00.