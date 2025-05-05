Банк Santander продает польские активы за €7 млрд

Испанский Banco Santander, который является крупнейшим по рыночной стоимости банком еврозоны, продаст большую часть своих активов в Польше австрийской Erste Group. Для последней это будет крупнейшая сделка в истории компании.

Erste Group купит 49% в Santander Bank Polska и 50% в бизнесе по управлению активами Santander TFI, работающими в Польше, и заплатит около €7 млрд. Вырученные от продажи активов средства Santander намерен направить на выкуп своих акций на сумму €3,2 млрд, а также использовать для инвестиций в те рынки, где он работает. После продажи части активов у Santander останутся 13% в польском подразделении.

Сделка соответствует планам Santander последних лет, в соответствии с которыми банк сокращает операции в Европе и расширяет свое присутствие в США и в странах Северной и Южной Америк. В то же время австрийский Erste Group как раз расширяет присутствие на рынках Центральной и Восточной Европы. Благодаря сделке число клиентов Erste Group за пределами Австрии вырастет до 18 млн, и число потенциальных клиентов достигнет почти 78 млн.

Акции Banco Santander на торгах в Испании реагируют ростом на 0,13%, с начала года они прибавили 44%. Акции Erste Group дорожают на 7%.

Алена Миклашевская