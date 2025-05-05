«Россети Тюмень» направят более 2 млрд на реконструкцию подстанции в Тюменской области

«Россети Тюмень» проведут комплексную реконструкцию высоковольтной подстанции «Утяшево» в Тюменской области, что увеличит мощность питающего центра в 2,5 раза – до 50 МВА. На технические мероприятия компания направит более 2 млрд рублей.



Энергетики установят на подстанции два силовых трансформатора суммарной мощностью 50 МВА. Специалисты возведут новые распределительные устройства классом напряжения 10 кВ и 110 кВ, здания общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства. Также на питающем центре внедрят современные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, управления высоковольтным оборудованием, связи и телемеханики.

Для интеграции обновленного объекта в Тюменскую энергосистему «Россети Тюмень» построят участок двухцепной линии электропередачи 110 кВ протяженностью 200 м. Энергетики установят две анкерные опоры и смонтируют новый сталеалюминиевый провод длиной порядка 1,2 км и массой около 3 тонн.

Модернизация подстанции даст дополнительную мощность для перспективной жилой застройки в Тюмени и Тюменском районе. Кроме того, благодаря реконструкции объекта существенно повысится надежность электроснабжения объектов международного аэропорта «Рощино» и производственной площадки одной из крупнейших компаний в России по производству оконных профилей – «ЭксПроф», которая ежегодно выпускает более сорока тысяч тонн продукции.

АО «Россети Тюмень»