Арендодатели снизили цены

В столице средняя ставка аренды в комфорт-сегменте упала на 12% по сравнению с осенью 2024 года, сообщили “Ъ FM” в «Циан Аналитика». Антирекорды показывает и сегмент бизнес-класса. Там сейчас рынок арендатора, собственники сдают жилье с серьезным дисконтом. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Медианная стоимость аренды жилья в Москве на конец апреля составила 84 тыс. руб. в месяц. Это на четверть ниже, чем в сентябре 2024-го, посчитали аналитики сервиса «Яндекс. Аренда». Ставки падают восьмой месяц подряд — рекорд для столичного рынка недвижимости. Но за сухой статистикой реальная цена все же выше.

Однокомнатную квартиру в среднем можно снять за 65 тыс. руб., двухкомнатную — в районе 100 тыс. руб. Это на 15–20 тыс. дешевле, чем осенью прошлого года. И даже при таких условиях срок экспозиции вырос с недели до трех, рассказал руководитель «Циан Аналитика» Алексей Попов: «Рост ставок остановился, потому что начал расти объем предложения. На рынок стали выходить те, кто не смогли продать свои квартиры на вторичке. Люди начитались новостей, что в аренде рекордно высокие ставки, и решили пока что квартиру не продавать. Второй момент: сформировался разрыв между запросами арендодателей и возможностями арендаторов. Зарплаты московских арендаторов так, два раза по 25%, не увеличивались. Поэтому данная корректировка — естественная реакция рынка. При том, что последние два-три месяца предложение не увеличивается плюс-минус стабильно, при этом ставки аренды продолжают снижаться».

На вторичке однокомнатные квартиры начинаются от 35 тыс. руб., в новостройках — от 50 тыс. руб. С комфорт-классом старой Москвы сейчас конкурируют новостройки Подмосковья, куда дошло метро, МЦК и МЦД. Клиенты, как делятся брокеры, теперь чаще переезжают за МКАД, выбирая Красногорск, Нахабино, Люберцы. В Химках, например, за 55 тыс. руб. можно снять не однокомнатную, а двухкомнатную квартиру. Высокая конкуренция и в сегменте бизнес-класса, куда зашли инвесторы. Квартир сейчас больше, чем арендаторов, замечает директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова: «Большинству арендаторов объектов бизнес-класса абсолютно все равно — север, юг, запад, восток. Для них важен сам ЖК и инфраструктура. В связи с этим объекты конкурируют внутри друг друга.

Арендаторы, они просто выбирают переезжать из одного ЖК в другой. Очень многие владельцы квартир для того, чтобы сдать, сейчас сделали дисконт до ставки прежней аренды. То есть до той суммы, за сколько они сдавали год назад. Например, в районе Беговой с совершенно простейшим ремонтом квартиру площадью 45 кв. м можно снять за 100 тыс. руб. То есть тот самый скачок, который мы говорили, что выросли на 20–30%, он ушел, нет его больше».

А вот в сегменте элитного жилья, что всегда было дефицитным, ставки выросли на 13% по сравнению с апрелем 2024 года. По данным агентства «Intermark Аренда», разница между предложением и спросом уже достигла 60%. Клиенты снимают жилье в среднем за 294 тыс. руб. в месяц, а собственники выставляют за 470 тыс. руб. И практически не торгуются, добавляет владелец группы компаний Point Павел Трейвас: «Если квартира стоила 500 тыс. руб. в месяц, дисконт может составить 50 тыс. руб., то есть, грубо говоря, 10%. Никакого глобального торга сегодня не происходит. А многие так же остаются на своих ценах.

Предложений мало, за счет этого они росли в цене и сейчас держат такую высокую планку. Не вижу предпосылок, чтобы завтра он как-то сильно просел. Ставки высокие, их увеличивать я, честно говоря, даже сам уже не понимаю, куда. Какая-нибудь студия в центре города сегодня стоит 300–400 тыс. руб., если она с хорошим ремонтом, приближается потихоньку к ставке аналогичных квартир в Нью-Йорке, на Манхэттене».

В сегменте долгосрочной аренды квартир за 300 тыс. руб. и более на всю Москву порядка 200 объектов. Максимальная стоимость в открытом предложении — 4 млн руб. в месяц. За эти деньги можно снять, например, семикомнатный пентхаус в Замоскворечье.

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Аэлита Курмукова