В Тюменской области количество мультимиллионеров увеличилось в два раза

В Тюменской области с прошлого года в два раза выросло количество жителей, задекларировавших многомиллионный доход. Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на региональное управление ФНС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Количество лиц, представивших декларации формы 3-НДФЛ, в которых общая сумма дохода заявлена в размере более 100 млн руб., составило 37 человек. В прошлом году таких лиц было 19»,— сообщили в ведомстве.

Доходы были связаны с продажей имущества или операций с ценными бумагами. Максимальная сумма дохода в отчетности составила 589 млн руб. Отчитаться за период 2024 года необходимо было тем, кто продал недвижимость или транспорт и доход превысил размер вычета в размере 1 млн руб. или 250 тыс. руб в зависимости от вида имущества. Помимо этого, декларацию предоставляют индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, и люди выигравшие в лотерею, сдающие имущество в аренду, получающие иностранный доход.

Анна Капустина