В Чебоксарах сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека из Волгоградской области, который организовал в городе не менее 120 тайников-закладок для распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах полицейские задержали человека, который организовал 120 закладок

Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары В Чебоксарах полицейские задержали человека, который организовал 120 закладок

Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары

Молодой человек был задержан в садоводческом товариществе «Заря» на Вурнарском шоссе при попытке размещения закладок. При личном досмотре у него обнаружили 36 свертков с запрещенным веществом.

Подозреваемый признал вину и сообщил, что до задержания оборудовал в Чебоксарах не менее 120 тайников-закладок. Часть из них уже изъята полицией.

По его словам, он прибыл в Чувашию из Москвы в середине апреля для распространения наркотиков по указанию «куратора». Крупную партию весом свыше 100 гр/ он получил из тайника в городе.

В ходе обыска в арендованной квартире полицейские нашли еще 50 гр. синтетического наркотика, подготовленного для сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов