«Гражданам надо осознавать реальность угрозы, быть начеку и не попадаться на уловки»

В России вступил в силу закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Новый ФЗ предлагает принятие около 30 мер, которые затронут финансовые организации, операторов связи, госучреждения и другие стороны, заинтересованные в борьбе с кибермошенничеством как серьезной угрозой и социальной проблемой. Так, только в Ростовской области, по данным управления МВД, сумма ущерба, который кибермошенники причинили жителям региона, превысила 2,9 млрд руб. В целом по стране ущерб составил более 200 млрд руб. Количество преступлений с использованием информационных технологий растет, методы мошенников совершенствуются, и только совместные усилия власти, правоохранителей и финансовых организаций помогут гражданам сохранить деньги и имущество, считает Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Бугрим

Фото: Евгений Чистяков Константин Бугрим

Фото: Евгений Чистяков

«К сожалению, преступления, совершаемые при помощи информационных технологий, стали частым явлением. В прошлом году во взаимодействии с правоохранительными органами мы помогли уберечь от аферистов 1,2 млрд руб. клиентов. Годом ранее этот показатель был значительно ниже — 9,3 млн руб. Втрое возросло и количество выявленных случаев воздействия аферистов на наших клиентов. Вот несколько примеров из нашей практики.

В начале 2025 года в Таганроге на уловки мошенников чуть не попался пожилой мужчина. Он пришел в офис банка и попросил выдать 1 млн руб. наличными. Ранее банк заблокировал перевод его сбережений как подозрительную транзакцию. Пенсионер рассказал, что деньги ему нужны для покупки машины. Обдумать решение о снятии средств и прийти на следующий день он отказался, аргументируя это тем, что сумма ему нужна срочно. Сотрудники офиса увидели беспокойство мужчины и заподозрили попытку мошенничества.

При совместной работе правоохранителей и службы безопасности банка выяснилось, что незадолго до прихода в офис мужчине поступали звонки от мошенников, которые представлялись то членами ветеранской организации, то сотрудниками силовых структур.

Они по очереди убеждали таганрожца, что с его счета кто-то пытается снять деньги. Пенсионера уговаривали перевести средства на “безопасный” счет. В итоге, совместными усилиями преступление удалось предотвратить, а деньги клиента — сохранить.

В конце февраля 2025 года наша клиентка обратилась в офисы банка в Ростове-на-Дону, чтобы закрыть досрочно два вклада и снять крупную сумму денег — 1 млн руб. Сначала нужной суммы не оказалось в кассе, но позже она попыталась получить 400 тыс. руб. в другом отделении.

Сотрудники банка заметили тревожные признаки: клиентка вела себя скованно, неохотно отвечала на вопросы и не могла логично объяснить, зачем ей такие крупные наличные. Она утверждала, что деньги нужны для пластической операции в Москве, но не пояснила, зачем снимает их в Ростове. Также клиентка запретила звонить своим родственникам, пояснив, что денежные средства являются её личными сбережениями, а близкие против проведения пластических операций и не одобрят её решение.

Во время профилактической беседы выяснилось, что накануне ей звонили мошенники, представляясь сотрудниками “Госуслуг”, “Росфинмониторинга”, ЦБ и даже ФСБ. Они запугали женщину, заставили сообщить код из СМС и убеждали перевести деньги на “безопасный счет”, чтобы “защитить от мошенников”.

Банк подключил полицию, и после разговора с правоохранителями клиентка осознала, что стала жертвой обмана. Оказалось, преступники следили за ней, угрожали и заставили удалить все следы переписки.

В марте 2025 года наш клиент попал под влияние мошенников, которые убедили его вложить деньги в "выгодные инвестиции". В результате он не только взял кредитную карту на 185 тыс. руб. и перевел почти всю сумму на сторонний счет, но и уговорил своего отца оформить потребительский кредит на 600 тыс. руб. для тех же целей. Операция по переводу этой суммы была заблокирована системой безопасности банка, а сотрудники провели беседу с клиентом, проверили его телефон и обнаружили переписку с мошенниками. Выяснилось, что злоумышленники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и обещали высокие доходы. После разъяснительной беседы клиент осознал, что стал жертвой обмана. Сотрудники банка связались с его отцом, который поблагодарил за предотвращение дальнейших потерь. Также к ситуации подключилась полиция.

Злоумышленники под разными предлогами убеждают перевести деньги на якобы “безопасный” счет, это стало весьма распространенной схемой мошенничества. Также потенциальным жертвам киберпреступники предлагают снять наличные и передать их курьеру, осознавая, что онлайн-переводы легко блокируются. Злоумышленники прибегают к звонкам через WhatsApp с просьбой перевести деньги на помощь родственникам или друзьям; пытаются обманным путем получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг; предлагают “легкий заработок” на интернет-площадках, совершают ложные звонки от государственных ведомств, силовых структур или операторов сотовой связи. Важно запомнить: банки, государственные организации и крупные корпорации никогда не звонят клиентам через мессенджеры, такие как WhatsApp, и не запрашивают по телефону персональные данные или информацию о банковской карте. Также в большинстве случаев мошенники запрещают общаться с родственниками и близкими.

Если мы, как банк, замечаем необычные операции, например, клиент вдруг начинает снимать большие суммы, то приостанавливаем действие карты.

Мы не только блокируем подозрительные операции, но и обучаем людей разного возраста, как распознать мошенников и избежать обмана. Наши сотрудники владеют знаниями, позволяющими выявить признаки воздействия третьих лиц. Например, в первом квартале 2025 года у нас состоялось 110 профилактических бесед с клиентами. Это позволило уберечь более 40 млн руб. сбережений. Но и банки не всесильны.

Поэтому для того, чтобы не попасть “в лапы” злоумышленников, важно следовать простым правилам. Во-первых, не сообщать третьим лицам номер своей банковской карты, трёхзначный код на её обратной стороне или коды из смс. Во-вторых, если в разговоре с незнакомцем звучат такие словосочетания и фразы, как “безопасный счет”, “сообщите код из СМС”, “дайте данные карты (паспорта, СНИЛСа)” и др. — надо сразу же прекратить разговор. В-третьих, если персональные или финансовые данные, коды доступа, пароли и пр., все же, назвали мошенникам, то надо немедленно сообщить об этом в полицию.

С одной стороны, в 2025 году, скорее всего, не произойдет кардинальных изменений в методах и подходах, которые используют мошенники. И раз человек предупрежден об их методах, значит, вооружен. Но, с другой стороны, злоумышленники (и мы это сейчас уже видим) все активнее используют искусственный интеллект, привлекают профессиональных психологов, в совершенстве владеют инструментами социальной инженерии. Все это делает “предложения” кибермошенников более правдоподобными, а значит усиливает риски для их потенциальных жертв, среди которых есть и одинокие пенсионеры, и несовершеннолетние дети. Так что, гражданам надо знать это, осознавать реальность киберугрозы, быть начеку и не попадаться на уловки».