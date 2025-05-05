Начальником ГУ МВД по Краснодарскому краю назначен Олег Агарков

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырех региональных подразделений МВД. Согласно указу президента, управление МВД по Краснодарскому краю возглавил генерал-лейтенант полиции Олег Агарков, в Республике Крым — генерал-майор Алексей Дмитриев, в Ростовской области — генерал-лейтенант Александр Речицкий, в Пермском крае — генерал-майор Владислав Толкунов, сообщает пресс-служба МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выступая перед личным составом, министр подчеркнул важность оперативной оценки обстановки на местах и расстановки приоритетов с учетом региональной специфики. Он поручил активизировать работу по пресечению незаконного оборота оружия и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с другими силовыми структурами.

Отдельное внимание господин Колокольцев уделил задачам обеспечения безопасности организованных перевозок детей в преддверии летнего сезона, а также вопросам, связанным с миграцией. Министр напомнил о социальной напряженности, вызываемой преступлениями с участием приезжих, и указал на необходимость контроля за местами их проживания и трудовой занятости.

Министр поручил оперативно реагировать на сигналы из СМИ и социальных сетей, подчеркнув, что интересы местного населения должны оставаться в приоритете.

Он также указал на кадровые проблемы: в патрульно-постовой службе в Краснодарском и Ростовском регионах некомплект превышает 40%, в Пермском крае — 50%. Глава МВД рекомендовал проработать с региональными властями меры социальной поддержки для сотрудников.

В контексте подготовки к 80-летию Победы министр призвал провести итоговую проверку мероприятий по обеспечению правопорядка и при необходимости внести коррективы. Новым руководителям региональных управлений он пожелал успехов в службе.

Олег Агарков родился 7 июля 1960 года в станице Ново-Владимировская Тбилисского района Краснодарского края. Более 40 лет служит в органах внутренних дел. С 2017 года генерал-лейтенант Олег Агарков руководил ГУ МВД по Ростовской области.

Вячеслав Рыжков