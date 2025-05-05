В Ростовской области в период летних каникул заработают 30 детских лагерей

С 2025 года за организацию летнего отдыха отвечает региональное министерство образования. Более 900 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и 30 загородных лагерей будут работать в текущем сезоне на территории Ростовской области,— сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, порядок оформления путёвок и процедура компенсации их цены не претерпели изменений. Право на бесплатный отдых сохраняется для детей, воспитывающихся в многодетных семьях, семьях участников СВО и детей из малообеспеченных семей. Семьи, чей доход на каждого члена семьи не превышает 20 тыс. руб. могут получить компенсацию в размере 90% от затрат. Остальные категории граждан имеют возможность компенсировать 50% стоимости путёвки.

«Получить путевки бесплатно либо рассчитывать на 100% компенсацию в случае самостоятельного приобретения путевки может значительное число донских семей. Это прежде всего семьи с приемными детьми, семьи участников СВО, малоимущие семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже 16,6 тыс. руб. На 90% компенсацию путевки могут рассчитывать семьи, у которых доход не превышает 25 тысяч рублей на человека. И все семьи без исключения могут компенсировать 50% стоимости путевки»,— прокомментировала зампредседателя Заксобрания Ростовской области —председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.

Валентина Любашенко