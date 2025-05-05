В Хакасии высадили деревья в виде надписи «ПОБЕДА 80»

В Алтайском районе Республики Хакасия, недалеко от Белого Яра, создан геоглиф в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. Памятный знак из деревьев появился по соседству с геоглифом «Россия», который был составлен годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным регионального МЧС, надпись «ПОБЕДА 80» сформирована из 1300 саженцев сосны.

Акция проведена в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», цель которого высадить 27 млн деревьев в память о россиянах, погибших на фронте, замученных в плену, умерших от голода, ран и лишений. За последние пять лет в Хакасии высажено свыше 500 тыс. деревьев и кустарников.

Михаил Кичанов