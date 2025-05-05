Глава МЧС вручил технику и награды спасателям Сочи в честь 30-летия ЮРПСО

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков передал спасателям Сочи новую технику и оборудование, а также вручил государственные награды в связи с 30-летием Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность коллективу за его вклад в работу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЮРПСО отвечает за безопасность Южного федерального округа и включает шесть филиалов, основной из которых находится в Сочи. В отряде работают почти 800 специалистов различных направлений, таких как поисковые группы, кинологи, водолазы и медики. Технический парк насчитывает более 300 единиц техники, включая пожарно-спасательный катер и водолазный бот.

За 30 лет отряд провел 56 тыс. поисково-спасательных операций и спас 96 тыс. человек.

Специалисты ЮРПСО имеют значительный опыт в работе при авиакатастрофах, крушениях судов, разливах нефтепродуктов и паводках, а также участвовали в ликвидации международных чрезвычайных ситуаций.

В честь юбилея министр вручил сертификаты на новый автобус для оперативной доставки сотрудников в зоны ЧС и средства индивидуальной защиты для спасательных работ.

Министр отметил, что принципы работы и дух коллектива определили путь развития отряда на протяжении всех 30 лет.

За проявленную отвагу и самоотверженность 18 сотрудников были награждены государственными наградами, включая почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации», орден Александра Невского и медали «За спасение погибавших» и «За отвагу».

Мария Удовик