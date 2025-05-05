В Татарстане наблюдается устойчивый рост интереса к косметике, соответствующей стандартам халяль, при том что сертификаты на такие продукты имеют менее 10 местных производителей. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане растет спрос на халяльную косметику

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане растет спрос на халяльную косметику

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным экспертов, за год число покупателей халяльной косметики увеличилось на 26%, достигнув 362 тыс. человек. Республика занимает 8-е место в России по продажам этой категории, уступая Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Ростовской области, Краснодарскому краю, Свердловской и Ленинградской областям.

Эксперты связывают тренд с религиозными традициями и глобальным вниманием к этичному потреблению.

Как отмечает Мила Рахимова, дистрибьютор косметических брендов, сертификат халяль стал важным критерием для многих покупателей, включая тех, кто не исповедует ислам.

«Последние годы — лет пять — спрос увеличивается. Иногда косметологам в нашем регионе принципиально наличие сертификата „халяль“ в косметике. Последние годы все больше девушек и женщин следуют канонам ислама, держат уразу, проводят ифтары, думаю, это также способствует повышению спроса на продукцию халяль, в том числе и в косметологии», — сказала госпожа Рахимова.

В Татарстане доля халяль-косметики в общем обороте косметики составила 0,61% в первом квартале 2025 года, что ставит регион на второе место в стране после Свердловской области (0,69%).

Артём Дергунов