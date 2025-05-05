Синоптики не ожидают погодных аномалий на юге РФ в мае

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в мае текущего года существенных погодных отклонений не ожидается. Согласно прогнозу, опубликованному Гидрометцентром России, температурный режим сохранится в рамках климатической нормы, а количество осадков останется ниже средних многолетних значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В южных регионах выпадение осадков в мае предполагается на 10–15% ниже нормы. Так, в Ростовской области среднемесячный показатель составляет 61 мм, в Краснодаре — 67 мм, в Ставрополе — 74 мм. В республиках Северного Кавказа разброс значений более выражен: от 33 мм в Дагестане до 149 мм в Северной Осетии, при этом и здесь прогнозируется недобор влаги по сравнению с нормой.

Средняя температура воздуха в указанных субъектах также останется в пределах привычных значений. В Ростовской области она составляет около 17 градусов, в Краснодарском крае — 17,9 градусов, в Ставропольском крае — 15,4 градусов. Прогнозируемое отклонение по температуре, как ожидается, не превысит 0,3–0,5 градуса, отмечают в Росгидромете.

Вячеслав Рыжков