«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Основное событие последних дней — неожиданное решение ОПЕК+ повысить добычу нефти на 411 тыс. баррелей. В дальнейшем, уже в июне, они планируют отказаться от добровольного сокращения добычи на 2 млн баррелей. Все это происходит на фоне торговой войны, которая, по мнению многих экспертов, может привести к глобальной рецессии. Что будет с российскими активами в связи с таким снижением цен на нефть? И как на это отреагирует рубль? Разбирался в ситуации экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: На первый вопрос ответить достаточно сложно. Мотивация может быть разная. Но главная причина, по которой ОПЕК+ всегда повышала добычу нефти, это борьба с конкурентами. Соответственно, доля на рынке основных стран ОПЕК+ будет увеличиваться. Это, собственно говоря, и происходит. Российская Федерация данное решение поддерживает. Это может быть связано с тем, что наша нефть и так продается на мировом рынке с дисконтом. А уровень $50-$60 за баррель для нас достаточно комфортен. Наметилась некоторая тенденция со стороны российских финансовых властей к тому, чтобы ослабить российскую валюту, которая в этом году стала одной из лучших в мире. Комфортный уровень для Министерства финансов, для нашего кабинета министров, это уровни 93-95 руб. за доллар. Поэтому уже после праздников Центральный банк, скорее всего, начнет увеличивать предложение ликвидности на аукционах семидневного РЕПО. Российские финансовые власти демонстрируют всяческую заинтересованность в том, чтобы российский рубль был послабее, чтобы компенсировать все риски, связанные и с решением ОПЕК+.

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