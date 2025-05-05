Следователи начали проверку после травмирования ребенка на ж/д путях в Саратове

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке в связи с травмированием ребенка на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, несовершеннолетний 2010 года рождения получил травмы вечером накануне, в воскресенье, на железнодорожных путях станции «Трофимовский-1» в Саратове, когда переходил их в неположенном месте. Столкновение произошло, несмотря на то что машинист подавал громкие сигналы.

Ребенка с различными травмами увезли в лечебное учреждение. Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов