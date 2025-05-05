Урны и скамейки в Уфу поставит компания из Московской области

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключила контракт стоимостью 9,99 млн руб. на поставку скамеек и урн с ООО «Самородок», сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 10 млн руб.

Поставить 92 скамейки из бетона и бруса хвойных пород и столько же урн из высокопрочного архитектурного бетона необходимо до октября.

ООО «Самородок», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в городе Ивантеевке Московской области в июле 2017 года. Компания занимается деятельностью ресторанов и доставкой продуктов питания. Владелец — Александр Ермаков. Выручка в 2024 году составила 131,85 млн руб., чистая прибыль — 11,57 млн руб. В 2025 году компания заключила два госконтракта на сумму 12,72 млн руб.

Майя Иванова