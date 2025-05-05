Энергетики «Т Плюс» начали гидравлические испытания теплосетей в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к проверке теплосетей на прочность и плотность – гидравлическим испытаниям. Мероприятия уже ведутся в Перми на участках, где не требуется отключение подачи тепловой энергии потребителям. Всего в краевой столице в 2025 году проверят более 2 000 км теплосетей.

Гидравлические испытания сетей, обеспечивающих теплом жилой фонд, социальные и иные учреждения, будут проводиться после выхода постановлений глав муниципалитетов о завершении отопительного сезона. Данные решения принимаются после того, как среднесуточная температура в течение 5 дней будет превышать 8°С.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей и подготовкой УК и ТСЖ к отопительному сезону внутридомового оборудования синхронизированы. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»