Воронеж глазами специалистов по недвижимости: ДСК провел брокер-тур для риелторов из Курска

29 апреля Домостроительный комбинат организовал брокер-тур для специалистов по недвижимости из Курска. В рамках насыщенной экскурсионной программы риелторы познакомились с ведущими жилыми комплексами Воронежа, оценили уровень развития инфраструктуры, а также получили уникальную возможность узнать больше о городе и об одном из лидеров строительной отрасли России – компании ДСК.

Фото: Управление по СМИ ДСК

Специальное предложение для соседних регионов

Во время деловой части тура заместитель генерального директора по экономике ДСК Елена Музылева рассказала гостям о ключевых преимуществах сотрудничества с Домостроительным комбинатом: надежности, качестве и стабильности. Также она сообщила о специальном предложении компании для переселенцев из Курской и Белгородской областей:

– Сегодня мы дали старт новой акции «Мы вместе». Покупатели из Курской и Белгородской областей теперь смогут приобрести квартиру в ДСК на специальных условиях. Скидка составит до 16%. Это наш вклад в поддержку соседних регионов, – сообщила Елена Николаевна.

Знакомство с Воронежем и ДСК

Экскурсия началась с краткой обзорной поездки по городу. И.о. начальника отдела продаж ДСК Ирина Батищева рассказала гостям о богатой истории Воронежа, его статусе промышленного, научного и культурного центра Черноземья. Особое внимание она уделила тому, как развитие города неразрывно связано с деятельностью ДСК — компании, которая на протяжении 57 лет формирует современный архитектурный облик города.

– За эти годы Домостроительный комбинат построил треть всего жилого фонда Воронежа – более 11 миллионов квадратных метров. Мы гордимся своим вкладом в развитие региона», – отметила Ирина Юрьевна.

Фото: Управление по СМИ ДСК

Первые впечатления: храм «Всецарица» и «Московский квартал»

Первым знаковым объектом экскурсии стал храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица», построенный при поддержке сенатора Сергея Лукина. Риелторы отметили уникальную архитектуру храма, его атмосферу и значимость для жителей нового микрорайона. Затем участники тура отправились в ЖК «Московский квартал» — жилой комплекс с развитой инфраструктурой, который часто называют «Северными воротами» Воронежа. Курские специалисты увидели школу, детский сад, торговый центр и различные точки сферы услуг, которые формируют единое городское пространство для жителей.

ЖК «Яблоневые сады»: город-парк будущего

Следующей точкой маршрута стал ЖК «Яблоневые сады». Здесь риелторы узнали, как реализуется концепция «город-парк»: просторные дворы без машин, озеленение территории, современные игровые и спортивные площадки, безопасные прогулочные зоны.

– Жителям ЖК «Яблоневые сады» повезло, так как здесь уже есть готовая развитая инфраструктура, созданная ранее для ЖК «Московский квартал». Но и в самом комплексе будут свои социальные объекты. Например, в сентябре откроется новая школа, а детский сад, построенный в рамках муниципально-частного партнерства, уже начал работу, – рассказала экскурсовод брокер-тура Наталия Попова.

Особое восхищение у специалистов по недвижимости вызвал шоу-рум с фирменной чистовой отделкой от ДСК. Риелторы оценили высокое качество материалов, современные решения и возможность увидеть, как будут выглядеть квартиры с мебелью и декором.

– Я впервые вижу настолько продуманные детали в шоу-руме: можно буквально ощутить себя дома. Качество отделки – на высоте, – отметила риелтор Юлия.

ЖК «Европейский»: комфорт в центре Воронежа

Во второй половине дня риелторы отправились в ЖК «Европейский», расположенный в самом центре Воронежа. Они оценили закрытый двор с ландшафтным дизайном, современные детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Особое впечатление произвел просторный подземный паркинг, благодаря которому двор освобождается от автомобилей.

Гости также побывали на смотровой площадке, откуда открываются прекрасные виды на Воронежское водохранилище.

ЖК «Ласточкино»: город в городе с перспективой роста

Финальной точкой брокер-тура стал ЖК «Ласточкино» в микрорайоне Шилово. Риелторы увидели готовую инфраструктуру: школу, детские сады, поликлинику, торговый центр, футбольный манеж, храм. Им рассказали о ближайших перспективах района — строительстве мегашколы на 2000 мест и современного спортивного комплекса с бассейном, которые также реализует ДСК.

Гости посетили квартиры с разными планировками в новостройках, отметили качество и стиль отделки, большие окна и отличные виды на природу.

– Это настоящий город в городе. Здесь есть все для жизни, и видно, что компания думает о будущем — сколько новых объектов еще запланировано! – отметила риелтор Марина.

Интерес к Воронежу растет

Риелторы из Курска активно задавали вопросы о планировках, вариантах отделки, благоустройстве, транспортной доступности, условиях приобретения и программах поддержки.

– Воронеж – это город, который приятно удивляет. Масштабы строительства, качество жилья и подход к комплексному развитию районов заслуживают уважения. Мы обязательно будем рекомендовать ДСК своим клиентам, – подвела итог риелтор Елена.

Брокер-тур стал не только площадкой для обмена опытом, но и дал старт новым возможностям для сотрудничества между регионами. Домостроительный комбинат еще раз подтвердил репутацию стабильного и надежного застройщика, открытого для диалога с партнерами.

АО «СЗ «ДСК», ИНН 3665005205