Шебекинский маслозавод в 2024 году нарастил прибыль до 43 млн рублей

Белгородское АО «Шебекинский маслозавод» в 2024 году отработало с чистой прибылью в 43 млн руб., что почти в 86 раз больше, чем годом ранее (511 тыс. руб.). Это следует из данных Rusprofile. Выручка завода также выросла — на 28%, с 1,1 млрд до 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж предприятия увеличилась с 954,2 млн до 1,1 млрд руб. Прибыль от продаж маслозавода, напротив, уменьшилась — с 56,4 млн до 47,9 млн руб.

Дебиторская задолженность общества выросла на 3%, со 116 млн до 120 млн руб., а кредиторская — на 19%, со 109 млн до 130 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Шебекинский маслозавод» зарегистрировано в городе Шебекино Белгородской области для производства молока (кроме сырого) и молочной продукции. Работает под брендом «Нежеголь». Уставный капитал — 105 тыс. руб. Гендиректор — Ирина Борина. Учредители не раскрываются. До 2021 года предприятие принадлежало ООО «Адра», которое в свою очередь контролировалось компанией «Джи ай эн холдинг лимитед» (Виргинские острова).

Егор Якимов