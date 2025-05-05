Начала работу платная парковка на Ярославле-Главном

5 мая начала работать платная парковка на привокзальной площади Ярославля-Главного. Об этом сообщили в мэрии.

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Напомним, что официально парковка начала свою работу 1 мая, однако в период праздничных дней, с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая, было принято решение сделать ее бесплатной.

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Сегодня плату за пользование парковочными местами начали брать. Первые 30 минут автомобиль может стоять бесплатно, потом — 30 руб. в час, по ночам — бесплатно. Парковка может вместить 113 автомобилей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что парковка работала в тестовом режиме с 17 января 2025 года. К настоящему моменту обустройство и тестирование оборудования полностью завершено.

Алла Чижова