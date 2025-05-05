Двум кубанским предприятиям понизили зоосанитарный статус

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о снижении зоосанитарного статуса двух предприятий Краснодарского края, специализирующихся на убое, переработке и хранении продукции свиноводства. Основанием стали результаты надзорных мероприятий, проведенных в рамках мониторинга системы «Меркурий» ФГИС «ВетИС», показавшие несоответствие объектов установленным требованиям компартментализации IV уровня, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, выявлены случаи перемещения продукции с предприятий, обладающих более низким уровнем биобезопасности, на площадки с высокими санитарными стандартами, что противоречит регламенту Евразийской экономической комиссии. В соответствии с ним биобезопасность получателя продукции не может превышать статус поставщика.

В связи с этим предприятиям был присвоен I уровень компартмента, означающий отсутствие должной защиты от биологических угроз. Управление напоминает, что система компартментализации направлена на минимизацию эпизоотических рисков, поддержку стабильного производства и устойчивого роста отрасли.

Ведомство призвало хозяйствующие субъекты, работающие в сфере свиноводства, строго соблюдать ветеринарные нормы при содержании животных, а также в процессе убоя и хранения мясной продукции.

Вячеслав Рыжков