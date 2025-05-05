Вячеслав Федорищев вошел в тройку лидеров по индексу взаимодействия с федеральной властью

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял третью строчку в рейтинге по индексу плотности контактов глав регионов с первыми лицами федерального уровня в апреле 2025 года. Рейтинг составили аналитики холдинга «Минченко Консалтинг». При составлении индекса использовались только данные из открытых источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Девятого апреля Самару посетил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. С губернатором они провели совещание и обсудили вопросы взаимодействия. Десятого апреля регион посетили помощник президента России Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. С губернатором они посетили порт Тольятти, провели совещание и трехстороннюю встречу. Кроме того, в Самарской области в апреле с рабочими визитами находились министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с губернатором они открыли второй корпус Центра серийного производства СамГМУ. Вячеслав Федорищев и Антон Алиханов запустили промышленное производство автомобиля «Лада Искра». В конце апреля глава региона принял участие в заседании оргкомитета форума «Россия — спортивная держава» под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве.

Вместе с губернатором Самарской области на третьем месте оказался глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Врио главы Курской области и бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн — на пятой строчке рейтинга. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев занял шестую строчку.

В интегрированном рейтинге за январь-апрель 2025 года Александр Хинштейн находится на втором месте после Александра Беглова. Вячеслав Федорищев и Евгений Солнцев в десятку лидеров интегрированного рейтинга не вошли.

Сабрина Самедова