Представитель ООО «Башкирэнерго» - лучший уполномоченный по охране труда в Башкирии за 2024 год

В преддверии Всемирного дня охраны труда и майских праздников в Уфе в Доме профсоюзов наградили победителей и призеров XXII смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов РБ — 2024». Первое место в I группе внебюджетных организаций (до 1500 работающих в организации) занял электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Руслан Зиязетдинов. Отметим, что в финальный третий этап конкурса вышло 36 участников, представлявших 12 республиканских организаций профсоюзов.



Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Руслан Зиязетдинов (слева) ведет занятие по охране труда с коллегами из производственного отделения

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Победа представителя Уфимских городских электрических сетей достигнута благодаря тому, что профсоюзные активисты, руководство и специалисты отделов охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности производственных отделений и всей компании тесно взаимодействуют друг с другом.

ООО «Башкирэнерго»