Объем господдержки агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в 2025 году вырастет на 1,4 млрд по сравнению с предыдущим годом. Из общей суммы 15,1 млрд 6 млрд поступят из федерального бюджета, а 9,1 млрд — из регионального. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане увеличат финансирование АПК до 15,1 млрд рублей в 2025 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане увеличат финансирование АПК до 15,1 млрд рублей в 2025 году

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Республика вошла в число лидеров по объему федерального финансирования, получив 804 млн руб. в рамках проекта «Кадры в АПК» для подготовки специалистов отрасли.

Условия льготного кредитования ужесточились: ставки теперь привязаны к ключевой ставке ЦБ (21%) и составляют 8,3–12,5% годовых. Максимальная сумма кредита для одного заемщика сократилась с 1,2 млрд до 600 млн. Федеральные программы поддержки, такие как компенсация транспортных расходов для экспортеров (№ 1104), также сократили лимиты — с 11 млрд до 5 млрд.

При этом сельхозпроизводители отмечают снижение доступности мер поддержки, включая инвестиционные кредиты, а экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот продолжают создавать давление на переработчиков.

В республике сохраняется спрос на субсидии для фермеров и племенных хозяйств, однако часть программ остается недостаточно востребованной из-за сложностей в оформлении и рисков для малого бизнеса.

Артём Дергунов