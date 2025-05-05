Экс-министр образования Омской области стал и. о. ректора ОмГУ
Иван Кротт назначен и. о. ректора Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Сегодня его представил коллективу вуза губернатор региона Виталий Хоценко.
«Иван Иванович — опытный управленец, способный решать сложные задачи и эффективно работать в команде, а также имеет понимание системы управления в сфере высшего образования»,— написал в своем Telegram-канале глава области. Он выразил уверенность, что под руководством господина Кротта университет «укрепит свои позиции» и расширит научно-исследовательскую деятельность.
Ивану Кротту 47 лет, он окончил исторический факультет ОмГПУ. Начал преподавательскую деятельность в ОмГПУ с ассистента, затем работал завкафедрой отечественной истории, а в 2019 году был избран ректором этого вуза. В 2020 году он стал председателем омского отделения Русского географического общества. В феврале 2023 года господин Кротт был назначен министром образования Омской области в правительстве Александра Буркова. При новом губернаторе, Виталии Хоценко, Иван Кротт был переназначен, но через год ушел в отставку. Экс-чиновник вернулся в ОмГПУ, где занял должность первого проректора.